Бизнесмен раскрыл суть своего иска против Киркорова из-за пирса в Подмосковье

Раскрыта причина, по которой Киркорова могут лишить личного пирса в Подмосковье
Фото: АГН Москва
Поп-король может лишиться береговой линии, которую, по мнению истца, незаконно присвоил

Общественник и предприниматель из Саратова Глеб Рыськов прояснил суть своего иска против Филиппа Киркорова. Предметом претензии стало имение певца на Мякининском полуострове (между Москвой и Красногорском), омываемой Москвой-рекой.

Филипп здесь поселился в середине "десятых" – тут он выстроил шикарный дворец с видом на бухту. На рынке такую недвижимость оценивают в 1 млрд рублей. Пирс Киркорова, заявляет Рыськов, захватывает часть водоохранной зоны, которую законодательство не позволяет оформлять в частную собственность.

"Он ее просто прихватил, огородил, и спокойно ею пользуется", – возмущается общественник, показывая на карте часть береговой полосы.

Рыськов указывает, что в 2014-м Киркоров приобрел три участка, которые спустя восемь лет объединил, получив в итоге более 40 соток. Это, по его словам – прямое нарушение Водного кодекса. Истец намерен добиться того, чтобы поп-король привел межевой план участка в порядок и освободил 20-метровую береговую полосу от всех строений с демонтажом, а также открыть к ней доступ.

В Минэкологии, кстати, сообщали, что по итогам проверки документов на строение обнаружили нарушения, допущенные в ходе строительства пирса. 

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
