На Пугачеву и Орбакайте подали в суд в России: подробности дела

На Пугачеву и Орбакайте подали в суд в России: подробности дела
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оказалось, что знаменитые мать и дочь провинились

Долгое время Алла Пугачева была любимицей российской публики и имела большое влияние среди коллег. Как известно, успешную карьеру в России построила и ее дочь Кристина Орбакайте. Однако за последние полтора года многое изменилось. Теперь Примадонна и ее наследница не могут похвастаться такой же блестящей репутацией, ведь не поддерживают родину, которая дала им популярность и славу.

Ни для кого не секрет, что больше года назад Пугачева покинула страну в непростой для нее момент и перебралась в Израиль вместе с семьей. За последние месяцы певица приезжала в Россию всего несколько раз. Ее дочь Кристина Орбакайте оказалась куда менее категорична в своих действиях. Артистка по-прежнему работает в столице, но упорно хранит молчание и не высказывает свою позицию о политической ситуации. Из-за этого от знаменитых матери и дочери отвернулись многие фанаты и коллеги.

Как оказалось, это далеко не единственная проблема Пугачевой и Орбакайте. Стало известно, что в России на звезд подали в суд. Как уточняется, наказать их решил бизнесмен из Саратова Анатолий Рыськов. Сообщается, что предприниматель составил иск из-за пирса на даче знаменитостей в Солнечногорске. Мужчина требует, чтобы артистки снесли сооружение, которое ограничивает доступ к береговой полосе водоема. Источник уточняет, что первое заседание по делу пройдет 31 октября.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что известно о подготовке похорон Пугачевой.

Фоторепортаж
Пугачева напугала народ новым имиджем
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Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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