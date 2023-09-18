50 миллионов на ветер: разъяренная Воробей пошла в суд

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Заслуженная артистка России Елена Воробей оказалась в эпицентре громкого скандала. У нее возникли серьезные проблемы с недвижимостью. 56-летняя звезда подозревает, что ее обманул застройщик, поэтому намерена искать справедливости в суде.
Элитный жилой комплекс, в котором популярная юмористка приобрела квартиру, в скором времени может лишиться уютного, просторного двора, который, по мнению местных жителей, входит в стоимость их дорогостоящих квадратных метров.
Позицию Елены Воробей, к слову, поддерживают ее соседи. Активная группа жильцов готова судиться с застройщиком, который продал большие площади дворовой территории частной школе.
Образовательное учреждение уже обнесло двор заборов и убрало оттуда детские качели. Прямо перед элитной новостройкой планируется открыть стадион, чем жильцы и недовольны.
Кварты в доме Елены Воробей стоят до 50 миллионов рублей, однако получается, что владельцы жилого жилья не могут гулять по просторной придомовой территории, а также вскоре будут вынуждены прятаться от шума.
"На наших глазах жилищный комплекс бизнес-класса превращается в революционную площадку",– посетовала Елена Воробей в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.
Ранее легендарного советского художника выгнали из квартиры за 100 миллионов рублей.
Военные резко сменили риторику
Знаменитый актер театра и кино стремительно теряет килограммы