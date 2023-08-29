Беглянка Исинбаева показала шикарный особняк в Испании

Беглянка Исинбаева показала шикарный особняк в Испании
Елена Исинбаева. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Спортсменка давно уехала из России

Заслуженный мастер спорта России, майор вооруженных сил РФ, многократная мировая рекордсменка и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева всегда считалась патриоткой своей страны.

Она представляла интересы родины не только на международных согреваниях, но и во внутренней политике. Будучи общественным деятелем, Елена Исинбаева принимала активное участие в подготовке конституционных поправок, которые нашли широкую поддержку среди народа.

Однако российский народ оказался максимально шокирован решением звезды спорта сбежать из страны. Патриотка нынче проживает в Испании.

Елена Исинбаева подвергается жесткой критике со стороны граждан, которые также обсуждают в социальных сетях ее роскошную виллу. На подобные хоромы простому россиянину вряд ли удастся заработать.

Спортсменка показала особняк в соцсетях еще несколько лет назад, однако сегодня снимки вновь стали актуальны. К примеру, на одном из фото прыгунья с шестом занимается на беговой дорожке, наблюдая из панорамного окна за океаном.

Фото: соцсети

"Россия уже не нужна?" – интересуются у патриотки в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что вилла Елены Исинбаевой может сгореть из-за лесных пожаров в Испании.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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