Испания охвачена огнем: вилла Исинбаевой может сгореть из-за лесных пожаров

Испания охвачена огнем: вилла Исинбаевой может сгореть из-за лесных пожаров
Елена Исинбаева. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Стихия разгулялась недалеко от дома российской спортсменки

Некогда поклонники, а ныне ярые критики Елены Исинбаевой уверены: опальная спортсменка может лишиться своей виллы. Оказывается, что Тенерифе, на котором вилла прыгуньи, охвачен сильными лесными пожарами. А дом россиянки, отмечают инсайдеры, расположен совсем рядом.

Местное население страдает от аномально жаркой погоды, обрушившейся на регион. Местами температура доходит до 50 градусов. Ситуация откровенно ужасна: местная администрация разводит руками – никто не в силах справиться с таким огнем в условиях сложного рельефа, который сплошь покрыт хвоей.

Если же в ближайшее время чудо так и не произойдет, пишут медиа, то вилла Елены будет уничтожена природой. А ведь эта крыша над головой прыгунье досталась неимоверно тяжелым трудом. Некоторые злорадствующие пользователи считают, что такова карма.

Тем временем в России реагируют на решение Исинбаевой работать в МОК, несмотря на жесткое санкционное давление Запада в отношении российских атлетов. Глава республики Сергей Меликов даже предложил переименовать стадион, названный в честь спортсменки.

Источник: Astsite • Требует проверки
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