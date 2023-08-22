В Дагестане жестко наказали предательницу Исинбаеву

В Дагестане жестко наказали предательницу Исинбаеву
Елена Исинбаева. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Спортсменка разочаровала людей

Прыгунья Елена Исинбаева в последнее время подвергается жесткой критике со стороны бывших соотечественников, которые считают ее предательницей. Спортсменка покинула Россию и обосновалась в Испании, где устроилась работать в недружественный нашей стране МОК.

Это возмутило российскую общественность. Глава Дагестана Сергей Меликов даже предложил переименовать стадион, названный в честь Елены Исинбаевой.

Ранее спортсменка обесценила все присвоенные ей на родине звания. Она заявила, что все ее звания и должности носят лишь номинальный характер. Глава Дагестана отметил, что для него заявления Исинбаевой серьезный повод для того, чтобы переименовать стадион. Он предложил местным жителям избрать новое название для спортивного объекта. А "в честь Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании", – отметил глава. Пока стадион называется на старый манер "Труд". 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ирина Винер и Татьяна Навка поддержали Елену Исинбаеву и призвали прекратить ее травить. Навка жестко вступилась за Исинбаеву и напомнила россиянам о ее заслугах перед нашей страной. А слова недовольных сограждан она назвала "воплями". 

Источник: Сергей Меликов ✓ Надежный источник
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