В Дагестане жестко наказали предательницу Исинбаеву

Спортсменка разочаровала людей

Прыгунья Елена Исинбаева в последнее время подвергается жесткой критике со стороны бывших соотечественников, которые считают ее предательницей. Спортсменка покинула Россию и обосновалась в Испании, где устроилась работать в недружественный нашей стране МОК.

Это возмутило российскую общественность. Глава Дагестана Сергей Меликов даже предложил переименовать стадион, названный в честь Елены Исинбаевой.

Ранее спортсменка обесценила все присвоенные ей на родине звания. Она заявила, что все ее звания и должности носят лишь номинальный характер. Глава Дагестана отметил, что для него заявления Исинбаевой серьезный повод для того, чтобы переименовать стадион. Он предложил местным жителям избрать новое название для спортивного объекта. А "в честь Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании", – отметил глава. Пока стадион называется на старый манер "Труд".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ирина Винер и Татьяна Навка поддержали Елену Исинбаеву и призвали прекратить ее травить. Навка жестко вступилась за Исинбаеву и напомнила россиянам о ее заслугах перед нашей страной. А слова недовольных сограждан она назвала "воплями".