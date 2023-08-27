"Перечеркнула историю": взбесившейся Исинбаевой ответили в России

Спортсменка недовольна тем, как к ней относятся на чужбине

Знаменитая российская прыгунья Елена Исинбаева в свое время была настоящей гордостью нашей страны. Чемпионка упорным трудом добилась огромных высот и пользовалась бесконечной любовью и уважением россиян. Однако легкоатлетка решила, что ей комфортнее жить на чужбине, в Европе. После ряда скандальных заявлений россияне отвернулись от спортсменки, но и на новой родине звезду сильно расстроили.



На днях Исинбаева пришла в бешенство из-за того, что западные чиновники не стали включать ее имя в список самых влиятельных спортсменок. Исинбаева весьма высокого мнения о себе, и такое решение стало для нее болезненным ударом. Речь идет о списке 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира по версии World Athletics.



Исинбаева разразилась гневной тирадой и заявила, что подобного рода плевок в сторону звезды не может умалить ее великие достижения. В России опальную спортсменку поддерживать не стали. После того, как Елена объявила себя "человеком мира" многие записали ее в предательницы.



Футболист Анзор Кавазашвили не стал скрывать своего раздражения и подчеркнул, что прыгунья сама во всем виновата.

"Ее ценили, но она сама себя перечеркнула, всю свою историю своим поведением. Она не подумала о своей стране, а подумала только о себе", – подчеркнул спортсмен.

