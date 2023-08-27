"Перечеркнула историю": взбесившейся Исинбаевой ответили в России

"Перечеркнула историю": взбесившейся Исинбаевой ответили в России
Елена Исинбаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Спортсменка недовольна тем, как к ней относятся на чужбине

Знаменитая российская прыгунья Елена Исинбаева в свое время была настоящей гордостью нашей страны. Чемпионка упорным трудом добилась огромных высот и пользовалась бесконечной любовью и уважением россиян. Однако легкоатлетка решила, что ей комфортнее жить на чужбине, в Европе. После ряда скандальных заявлений россияне отвернулись от спортсменки, но и на новой родине звезду сильно расстроили.

На днях Исинбаева пришла в бешенство из-за того, что западные чиновники не стали включать ее имя в список самых влиятельных спортсменок. Исинбаева весьма высокого мнения о себе, и такое решение стало для нее болезненным ударом. Речь идет о списке 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира по версии World Athletics.

Исинбаева разразилась гневной тирадой и заявила, что подобного рода плевок в сторону звезды не может умалить ее великие достижения. В России опальную спортсменку поддерживать не стали. После того, как Елена объявила себя "человеком мира" многие записали ее в предательницы.

Футболист Анзор Кавазашвили не стал скрывать своего раздражения и подчеркнул, что прыгунья сама во всем виновата.

"Ее ценили, но она сама себя перечеркнула, всю свою историю своим поведением. Она не подумала о своей стране, а подумала только о себе", – подчеркнул спортсмен.

Источник: Sports.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Мошенники начали пугать россиян массовым переходом на цифровые рубли

Официалы уже выступили с опровержением

Путин сделал заявление об освоении "низкого" космоса

Глава государства отдал поручение "Роскосмосу" и АСИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей