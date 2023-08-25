Записанная в предательницы Исинбаева ответила россиянам

Записанная в предательницы Исинбаева ответила россиянам
Олимпийская чемпионка отреагировала на сомнительный рейтинг легкоатлетической ассоциации

Недавно Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) составила рейтинг из 40 женщин, которые внесли большой вклад в историю чемпионатов мира по легкой атлетике. В списке не оказались российские прыгуньи Елена Исинбаева (двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира) и Мария Ласицкене (олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира). Также примечательно, что и других россиянок в данном рейтинге нет. 

Исинбаеву поразило, что ее не внесли в этот список. В популярной социальной сети она сделала публикацию, в которой дала понять, что чувствует себя униженной. Спортсменка заявила, что за 20 лет внесла весомый вклад в развитие легкой атлетики во всем мире. Дескать, о ее достижениях пытаются умолчать. Прыгунья убеждена, что ее отсутствие в этом рейтинге доказывает ее величие и значимость. 

Ранее 41-летнюю Елену Исинбаеву записали в предательницы. Спортсменку раскритиковали после ее переезда из России в Испанию. Прыгунья отреклась от всех регалий, которые получила в родной стране, и устроила в Международный олимпийский комитет. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Соцсети • Требует проверки
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