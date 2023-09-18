Легендарного советского художника выгнали из квартиры за 100 миллионов

Жилье иллюстратора находится в центре Санкт-Петербурга

Шарль Перро, Джанни Родари, Эдуард Успенский – на сказках этих писателей выросло не одно поколение советских, а потом и российских малышей. Однако мало то знает, что красочные книги со знакомыми нам из детства сюжетами были наполнены невероятными иллюстрациями Светозара Острова.

Легендарный советский художник родился в 1941 году в блокадном Ленинграде и провел всю жизнь в любимом городе. Квартира иллюстратора располагалась в самом центре Северной столицы. Однако попасть в собственное жилье деятель искусств не может.

Родной сын Светозара Острова лишил его крыши над головой. По данным Пятого канала, мужчина отправил своего 82-летнего отца в пансионат, а сам незаконным путем заполучил его недвижимость. Художник оценивает квартиру в сто миллионов рублей и обвиняет наследника в мошенничестве.

"За 500 тысяч рублей [якобы] я продал квартиру, которая стоит 100 с чем-то миллионов", – раскрыл мошенническую схему Светозар Остров.

Работы мастера можно встретить в более чем 200 книгах. ОН буквально живет в своей мастерской... И нет, это не фигура речи. Жить знаменитому советскому художнику больше негде, сообщает "Пятый канал".



Впрочем, семья сына с позицией мастера не согласна. Супруга Егора Острова (сына) уверяет, что мать иллюстратора продала недвижимость внуку, однако престарелый художник не помнит этого. Новая хозяйка даже заявила, что ее свекр страдает от деменции.

Светозар Остров, меж тем, прекрасно помнит, что и где располагалось в сего петербургской квартире. Он подчеркнул, что из дома пропали вещи, в том числе, картины и антиквариат, а сын сменил замки.