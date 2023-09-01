Пугачева избавилась от скандального дворца

Певица продала недвижимость

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая за последние полтора года из звезды номер один превратилась в самую скандальную звезду отечественной эстрады, на днях вляпалась в очередную неприятную историю. На певицу подали в суд.

После бегства из России исполнительница хита "Арлекино" перестала выходить на сцену, давать концерты и уж тем более ездить с гастролями. Сегодня семью обеспечивает только муж-иноагент.

Правда, у Максима Галкина* тоже начались серьезные проблемы. Концерты юмориста-русофоба повсеместно отменяются. Давеча пародисту даже пришлось выйти на связь с поклонниками и пожаловаться на власти Казахстана.

Шоумен полагает, что против него действует негласный запрет в азиатской республике. Кроме того, муж Аллы Пугачевой не смог выступить в Эстонии.

Возможно, у звездного семейства на самом деле начались финансовые проблемы. По крайней мере, Примадонна постоянно пытается заработать на продаже недвижимости.

По данным телеграмм-канала Mash, Алла Пугачева все-таки от скандального дворца, из-за которого на нее подали в суд газовики. Юристы певицы обосновали, что коммунальные долги накопил новый владелец – дело против звезды закрыто.

Куда проблематичное продвигается продажа более крупного особняка. Замком в деревне Грязь формально владеет Максим Галкин*. За объект недвижимости звездная пара просит один миллиард рублей, хотя готова уже на крупную скидку.

В СМИ то и дело появляется информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин* продали свое семейное гнездышко, однако она быстро опровергается. Пока что заключать договор с иноагентом никто не торопится.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

