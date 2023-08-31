На беглянку Пугачеву в России подали в суд

На беглянку Пугачеву в России подали в суд
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
У Примадонны нашли еще одну недвижимость

Народная артистка СССР Алла Пугачева после бегства в Израиль с мужем-иноагентом закрыла в России бизнес и избавилась от части недвижимости. Однако, как оказалось, у певицы на родине остались долги.

Примадонна отечественной эстрады не зря получила свой титул. Народная артистка СССР была больше, чем просто звезда – она была звездой номер один. Деньги, влияние, миллионы поклонников по всей стране – певица добилась небывалых высот.

Доходы Алла Пугачева вкладывала, в том числе, в недвижимость. Замок в подмосковной деревне Грязь стал для певицы и ее мужа одной из самых дорогих покупок. К моменту отъезда из России ремонт в особняке так и не был завершен.

От этого дома Примадонна все-таки избавилась. Многие полагали, что она сжигает мосты, но нет. У исполнительницы обнаружился еще один объект недвижимости – участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров в подмосковном ДСК "Творчество".

По данным телеканала "360", там у артистки скопились неоплаченные счета. Алла Пугачева задолжала газовому оператору более 15 тысяч рублей, за что компания подала на нее в суд, уточняет портал URA.RU.

Исковое заявление зарегистрировано в одном из столичных судов, однако дело еще не назначено. Сможет ли Алла Пугачева оплатить коммунальные долги с учетом финансовых проблем? Концерты ее мужа регулярно отменяют, а сама певица уже не зарабатывает.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ

Кремль не удалось спровоцировать

Нежелание слушать: в Пентагоне назвали главную ошибку Зеленского

Киев отказывается принимать во внимание советы западных союзников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей