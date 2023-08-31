На беглянку Пугачеву в России подали в суд

У Примадонны нашли еще одну недвижимость

Народная артистка СССР Алла Пугачева после бегства в Израиль с мужем-иноагентом закрыла в России бизнес и избавилась от части недвижимости. Однако, как оказалось, у певицы на родине остались долги.

Примадонна отечественной эстрады не зря получила свой титул. Народная артистка СССР была больше, чем просто звезда – она была звездой номер один. Деньги, влияние, миллионы поклонников по всей стране – певица добилась небывалых высот.

Доходы Алла Пугачева вкладывала, в том числе, в недвижимость. Замок в подмосковной деревне Грязь стал для певицы и ее мужа одной из самых дорогих покупок. К моменту отъезда из России ремонт в особняке так и не был завершен.

От этого дома Примадонна все-таки избавилась. Многие полагали, что она сжигает мосты, но нет. У исполнительницы обнаружился еще один объект недвижимости – участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров в подмосковном ДСК "Творчество".

По данным телеканала "360", там у артистки скопились неоплаченные счета. Алла Пугачева задолжала газовому оператору более 15 тысяч рублей, за что компания подала на нее в суд, уточняет портал URA.RU.

Исковое заявление зарегистрировано в одном из столичных судов, однако дело еще не назначено. Сможет ли Алла Пугачева оплатить коммунальные долги с учетом финансовых проблем? Концерты ее мужа регулярно отменяют, а сама певица уже не зарабатывает.