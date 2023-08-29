Стилист Пугачевой раскрыл пикантные подробности ее брака с Киркоровым

Стилист Пугачевой раскрыл пикантные подробности ее брака с Киркоровым
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Звезды были женаты 11 лет

Народная артистка СССР Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова в 1994 году. Брак певцов продержался 11 лет, хотя и сопровождался постоянными скандалами и слухами. В 2005 году самое популярное в России звездное семейство распалось.

Для Примадонны отечественной эстрады Филипп Киркоров стал четвертым официальным супругом – детьми они не обзавелись. Для народного артиста России исполнительница хита "Арлекино" была и остается единственной супругой.

Ныне Алла Пугачева счастлива в браке с юмористом-иноагентом. Она больше не выступает, тратит свободное время на воспитание наследников и периодически поддерживает политическую позицию мужа-русофоба.

Филиппа Кирокрова же злые языки подозревают в нездоровом интересе к представителям сильного пола, в том числе, из-за того, что музыкант так и не женился. Однако его брак с Примадонной тоже нельзя считать полноценным.

Пикантные подробности о личной жизни распавшегося звездного семейства раскрыл личный стилист Аллы Пугачевой. Джордж Ровалс сотрудничал с певицей как раз в годы ее замужества с поп-королем.

"Спали они не вместе", – подчеркнул стилист.

По его словам, между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым в годы брака существовала некая договоренность о сотрудничестве. Джордж Ровалс отметил, что секрет ему раскрыла сама Примадонна.

Ранее мы опубликовали видео, на котором Филипп Киркоров облизал известную певицу.

Фоторепортаж
От танцовщицы до Примадонны: главные женщины Филиппа Киркорова
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Азиза. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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