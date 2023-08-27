Выступление Киркорова в Турции обернулось громким скандалом

Выступление Киркорова в Турции обернулось громким скандалом
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Творчество российского артиста далеко не всем по душе

В последнее время ситуация на международной арене оставляет желать лучшего. Конфликты, которые развернулись между странами, часто приводят к плачевным последствиям для простых обывателей и даже знаменитостей. Странный инцидент произошел на концерте знаменитого российского певца Филиппа Киркорова в Турции.

Любимец публики славится своей патриотической позицией и подчеркивает, что навсегда предан родной стране. Могло ли это послужить причиной недовольства зрителей, которые пришли на его концерт в Турции, доподлинно неизвестно. Как бы там ни было, выступление артиста-патриота пытались нагло сорвать.

В какой-то момент неизвестный мужчина выскочил на сцену и вырвал провода из аппаратуры. После этого в зале наступила тишина, музыка оборвалась. Поведение наглеца взбесило Киркорова, который строго его отчитал и назвал трусом. К сожалению, нарушителю порядка удалось сбежать.

Скандал получился весьма громкий. Артист прямо со сцены в жесткой форме рассказал, что думает о провокаторе. Впрочем, когда эмоции утихли, Киркоров взял себя в руки и продолжил концерт. Артист подчеркнул, что мелким пакостникам не удастся сорвать его выступление.

К слово, ранее взбесившийся Киркоров довел детей до крайности.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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