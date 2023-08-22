"Папа сошел с ума": взбешенный Киркоров довел детей до крайности

Поп-король принялся бегать за наследниками по дому как угорелый

Звездный исполнитель Филипп Киркоров сейчас отлично проводит время вместе с сыном и дочерью. И вот король российской сцены решил вспомнить детство, принявшись баловаться с наследниками на камеру.

Артист признавался, что считает главной заботой в жизни Мартина и Аллу-Викторию. Сын с дочкой постоянно проводят время с папой. На этот раз Филипп отправился с ними отдыхать в Грецию в свой законный отпуск. И на территории шикарной виллы устроил активные игры с детьми – прихватил игрушечный лук со стрелами и начал гоняться за ними по всему дому.

Мартин с визгом уворачивался от папы, крича, что тот "сошел с ума". А Алла-Виктория решила спрятаться от грозного отца в шкафу – Киркоров бродил по вилле с игрушечным оружием и стрелами, выискивая "жертв". При этом болгарский берсерк рычал – в общем, дети были в восторге.

К слову, сынишка признался, что улепетывать от отца было очень занимательно и весело. Однако победа осталась за Филиппом – он загнал детей в комнату, и все участники погони принялись закидывать друг друга подушками.

"Мы и на улицу выбежали", – делится Мартин.

А ранее мы писали, что 91-летний отец Филиппа решил порвать с возлюбленной. Оказывается, долгие годы пара живет раздельно. Людмила Смирнова проживает в Великом Новгороде, а Бедрос – в Москве.