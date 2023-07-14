Киркорова увезли в госпиталь после операции

Киркорова увезли в госпиталь после операции
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист недавно жаловался на свое здоровье

Недавно отец Филиппа Киркорова Бедрос Филиппович отметил 91-летие. День рождения артист провел в кругу семьи, поскольку ему не до шумных торжеств. Он перенес операцию по установке кардиостимулятора. А в недавней беседе с журналистами Киркоров-старший пожаловался на плохой слух и сильную боль в ногах. 

Проблемы с конечностями беспокоят Бедроса Филипповича уже не один месяц. Ему пришлось обращаться за консультацией к врачу и телеведущей Елене Малышевой. Та нашла специалиста, который смог помочь страдающему Киркорову. 

В пятницу, 14 июля, стало известно о госпитализации отца Филиппа Киркорова. Знакомые артиста проинформировали журналистов о том, что Бедроса Филипповича доставили в военный госпиталь для планового осмотра. Мол, певец чувствует себя неважно. 

Сейчас рядом с Киркоровым-старшим 43-летняя подруга Олеся. Она во всем помогает мужчине. Кстати, Бедрос Филиппович собирается разводиться со своей супругой Людмилой после 25 лет брака. По словам артиста, его жена уже давно живет обособленно.

Ранее отец Филиппа Киркорова рассказывал, почему начал терять слух. Якобы это произошло из-за радиации. Слова артиста приводило "Утро.ру". 

Источник: kp.ru ✓ Надежный источник
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