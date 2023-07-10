Киркоров теряет слух после операции

Артист пожаловался на здоровье

Отец Филиппа Киркорова часто появляется на светских тусовках, чем многих удивляет, ведь общественности известно о серьезных проблемах со здоровьем у 91-летнего артиста. Например, в прошлом году он перенес операцию по установке кардиостимулятора.

А недавно Киркоров-старший рассказал, что стал терять слух. "Я плохо слышу на одно ухо", – пожаловался Бедрос Филиппович. По его словам, это случилось из-за радиации. Что имел в виду отец знаменитого певца, непонятно, поскольку не стал говорить более подробно.

Зато Бедрос Филиппович поведал о другой проблеме – боли в конечностях. Раньше артист передвигался лишь с одной тростью, но с недавних пор его можно увидеть с двумя палочками. Дело в том, что так ему гораздо легче передвигаться. С одной тростью Киркоров быстро уставал из-за наклона в одну сторону.

Сегодня рядом с Бедросом Киркоровым не только его 56-летний сын Филипп и внуки, но и 43-летняя подруга Олеся. В недавнем интервью артист назвал ее своей помощницей. Примечательно, что весной мужчина подал на развод с женой Людмилой, с которой прожил в браке более 25 лет. Супруги расстались после переезда Бедроса из Новгорода в Москву. Артист счел предательством отказ жены от привычного образа жизни.