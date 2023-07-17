Исхудавший Киркоров шокировал публику: свежие фото

Исхудавший Киркоров шокировал публику: свежие фото
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец изменился до неузнаваемости

Поп-король отечественной эстрады не перестает удивлять народ своими преображениями. Впервые поклонники заметили изменения во внешности артиста в начале 2023-го, когда он вышел в свет в компании эффектных дам помолодевшим. Россияне гадали, что же с ним стало. Позже стало понятно, что Филипп Киркоров лег под нож хирурга. 

В апреле врач сладкоголосого музыканта раскрыл информацию о том, что занимается преображением его фигуры. Ему удалось достичь идеального торса и, глядя на поп-короля, казалось, что в его организме не осталось ни грамма лишнего жира. Видимо, на этом артист решил не останавливаться. 

Вчера Филипп Киркоров появился на площадке VK Fest в Москве. Певец, как всегда, надел яркий наряд. Однако взгляды публики были прикованы к его фигуре, ведь то, что он исхудал, не заметить сложно! У поп-короля видны впалые скулы на лице, а его тело можно спутать с телом молодого парня.

Филипп Киркоров. Фото: Социальные сети

Некоторых россиян преображение музыканта в очередной раз по-настоящему шокировало. На просторах Интернета некоторые восхищаются красотой поп-короля, хваля его за желание даже после 50 лет выглядеть безупречно. А кто-то ругает Филиппа Киркорова за то, что он отказался стареть естественным путем.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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