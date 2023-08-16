Киркоров прилюдно облизал известную певицу - видео

Киркоров прилюдно облизал известную певицу - видео
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артисты решили пошалить

Король отечественной эстрады или, как он себя величает после бегства Аллы Пугачевой, Примадонн Филипп Киркоров порадовал любимых поклонников очередным скандальчиком. Вообще певец довольно часто вляпывается в неприятные истории, делает это вполне осознанно, за что и получает шквал критики.

Так, народный артист России опубликовал в социальных сетях видео с блогершей, дизайнером, певицей, актрисой, телеведущей, спортсменкой, красавицей и комсомолкой Ольгой Бузовой. Звезды решили публично пошалить.

Сперва 56-летний певец и его 37-летняя подруга просто мяукали на камеру, а потом Филипп Киркоров решил лизнуть бывшую ведущую телепроекта "Дом-2", причем сделал он это два раза. Неприятные кадры появились в телеграмм-канале "Светские хроники" – и понеслось...

Пользователи начали упражняться в остроумии. Один из комментаторов сыронизировал, мол у Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой все общее и даже Дава, намекая на гей-скандал с блогером Давидом Манукяном. Разумеется, без актера Алексея Панина тоже не обошлось."

"Знаем, как вы любите мяукать, Панин все рассказал", – пошутили в комментариях под видео.

Примечательно, кстати, что Филипп Киркоров ранее подвергся критике за тесное сотрудничество с Ольгой Бузовой. На поп-короля накинулся певец Юлиан.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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