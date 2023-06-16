Киркорова взбесил вопрос о секс-вечеринках в центре Москвы

Киркорова взбесил вопрос о секс-вечеринках в центре Москвы
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov/www.globallookpress.com
В 56 лет человеку таким заниматься уже стыдно, считает певец

Пару лет назад Филипп Киркоров приобрел хоромы на Филипповском переулке в 500 с лишним квадратов. Ходили слухи, что певец выложил за жилье более миллиарда рублей. Пока там ведутся ремонтные работы.

Однако злые языки поговаривали, будто поп-король собирался устраивать на новом месте секс-вечеринки. Естественно, самого певца такие сплетни раздражали. Ничего из того, что злопыхатели приписывают Филиппу и его гнездышку, не было и в помине: исполнитель божится, что просто хочет обустроить на новом месте зимний садик, где можно сочинять музыку.

"Мне не до вечеринок. Я занимаюсь семьей, детьми. Вечеринки устраивают в прекрасных клубах Москвы. А дом есть дом", – высказался Филипп.

Киркоров призвал аудиторию не верить сплетникам – порой певца самого бросает в дрожь, когда он читает очередную бредятину. А после такого чтива блаженные персонажи так и норовят обсудить и полить звезду вдоль и поперек.

Филипп, однако, не отрицает, что гостям в своем большом доме будет очень рад.

"Но ни о каких вечеринках на террасе не может быть и речи", – уверяет исполнитель.

Ранее мы писали, как болгарский король эпатажа переплюнул сам себя на ПМЭФ-2023. 

Источник: CтарХит ✓ Надежный источник
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