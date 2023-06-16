Киркорова взбесил вопрос о секс-вечеринках в центре Москвы

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Пару лет назад Филипп Киркоров приобрел хоромы на Филипповском переулке в 500 с лишним квадратов. Ходили слухи, что певец выложил за жилье более миллиарда рублей. Пока там ведутся ремонтные работы.
Однако злые языки поговаривали, будто поп-король собирался устраивать на новом месте секс-вечеринки. Естественно, самого певца такие сплетни раздражали. Ничего из того, что злопыхатели приписывают Филиппу и его гнездышку, не было и в помине: исполнитель божится, что просто хочет обустроить на новом месте зимний садик, где можно сочинять музыку.
"Мне не до вечеринок. Я занимаюсь семьей, детьми. Вечеринки устраивают в прекрасных клубах Москвы. А дом есть дом", – высказался Филипп.
Киркоров призвал аудиторию не верить сплетникам – порой певца самого бросает в дрожь, когда он читает очередную бредятину. А после такого чтива блаженные персонажи так и норовят обсудить и полить звезду вдоль и поперек.Филипп, однако, не отрицает, что гостям в своем большом доме будет очень рад.
"Но ни о каких вечеринках на террасе не может быть и речи", – уверяет исполнитель.
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