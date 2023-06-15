"Чучело огородное": костюм Киркорова на ПМЭФ вызвал недоумение

Артист умеет эпатировать публику

В Северной столице проходит важное мероприятие – для многих экономический форум не только площадка для налаживания бизнес-контактов, но и место, где можно "показать себя". Попытка известного певца Филиппа Киркорова приковать к себе внимание окружающих увенчалась успехом. Впрочем, многие с иронией высказались о внешнем виде звезды.



Для того чтобы выглядеть максимально оригинально, Киркоров нарядился в костюм крайне необычного дизайна. Черные брюки и черный пиджак со всех сторон облепляют бумажные самолетики белого цвета. Такое необычное украшение костюма многим показалось безвкусицей. Впрочем, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.



Киркоров дополнил оригинальный образ массивной обувью, стильной белой сумочкой и широкополой белой шляпой. Судя по сияющему виду певца, сам он весьма доволен своей обновкой и с гордостью демонстрирует ее окружающим.





А вот в социальных сетях оригинальность Киркорова не оценили. Люди прямо пишут, что певец выглядит, как "чучело огородное".

"Шапито", "Жалкое зрелище", "Какой безвкусный костюм", "Может, нам стоит скинуться и приобрести Филиппу нормальную одежду", – с иронией пишут многочисленные комментаторы.

