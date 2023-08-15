"Это не искусство": популярный певец накинулся на Киркорова

"Это не искусство": популярный певец накинулся на Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист раскритиковал поп-короля

Народный артист России Филипп Киркоров с завидным постоянством оказывается в эпицентре громких скандалов. Не редко певец самолично вляпывается в неприятные истории, а иногда подвергается критике со стороны народа и коллег по цеху.

Так, популярный в 90-е годы певец Юлиан накинулся с претензиями на Короля отечественной эстрады. Заслуженный артист России прошелся и по внешности, и по творческим идеям коллеги по эстраде.

49-летнего исполнителя не устроило, что поп-король обращается за помощью к пластическим хирургам. По его словам, заниматься физическим омоложением неуместно. Юлиан подчеркнул, что Филипп Киркоров не должен забывать, сколько ему лет на самом деле, оставаясь молодым в душе.

Кроме того, звезде 90-х не понравился тот факт, что Филипп Киркоров выступает вместе с российскими блогерами, например, с Ольгой Бузовой. Юлиан подчеркнул, что никогда бы не вышел на сцену с ними.

"Как я могу с ними петь? Это не искусство!", – заявил Юлиан.

Ранее Филипп Киркоров угодил в скандал из-за грязных откровений актера Алексея Панина. Звезда фильма "Жмурки" в интервью Ксении Собчак намекнул, мол состоял в нетрадиционных отношениях с народным артистом. Однако поп-король поставил на место беглую звезду с помощью своих сотрудников.

Фоторепортаж
От танцовщицы до Примадонны: главные женщины Филиппа Киркорова
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Азиза. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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