"Это не искусство": популярный певец накинулся на Киркорова

Артист раскритиковал поп-короля

Народный артист России Филипп Киркоров с завидным постоянством оказывается в эпицентре громких скандалов. Не редко певец самолично вляпывается в неприятные истории, а иногда подвергается критике со стороны народа и коллег по цеху.

Так, популярный в 90-е годы певец Юлиан накинулся с претензиями на Короля отечественной эстрады. Заслуженный артист России прошелся и по внешности, и по творческим идеям коллеги по эстраде.

49-летнего исполнителя не устроило, что поп-король обращается за помощью к пластическим хирургам. По его словам, заниматься физическим омоложением неуместно. Юлиан подчеркнул, что Филипп Киркоров не должен забывать, сколько ему лет на самом деле, оставаясь молодым в душе.

Кроме того, звезде 90-х не понравился тот факт, что Филипп Киркоров выступает вместе с российскими блогерами, например, с Ольгой Бузовой. Юлиан подчеркнул, что никогда бы не вышел на сцену с ними.

"Как я могу с ними петь? Это не искусство!", – заявил Юлиан.

Ранее Филипп Киркоров угодил в скандал из-за грязных откровений актера Алексея Панина. Звезда фильма "Жмурки" в интервью Ксении Собчак намекнул, мол состоял в нетрадиционных отношениях с народным артистом. Однако поп-король поставил на место беглую звезду с помощью своих сотрудников.