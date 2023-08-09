"Открыл глаза": как Киркоров обошелся с бывшей возлюбленной

Раскрыты пикантные детали

Не так давно поп-король отечественной эстрады публично признался в том, что состоит в отношениях с некой дамой, имя которой отказался называть. По его словам, свое преображение он как раз решил сделать из-за появления новой возлюбленной. А поклонники теперь гадают, кого же осчастливил Филипп Киркоров.

Стоит отметить, что в последние годы артист редко выносит детали своей личной жизни на публику. К счастью, узнать о том, как себя ведет поп-король в отношениях, позволяют его экс-возлюбленные. В одном из последних интервью Катя Жужа раскрыла пару деталей ее романа с певцом.

Как оказалось, обходился с ней Филипп Киркоров очень трепетно: не только радовал подарками и нежными словами, но и давал массу полезной информации, которая пригодилась для построения карьеры в будущем. Неудивительно, что отношения с поп-королем звезда вспоминает с теплотой.

"Он на многое открыл мне глаза", – сказала Катя Жужа.



После расставания музыканты смогли остаться хорошими друзьями. Бывший возлюбленный даже выступил на ее свадьбе. Именно под песни артиста молодожены выступали с первым танцем.

Однако далеко не все так по-доброму отзываются о поп-короле. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что певица Слава устроила публичные разборки с Филиппом Киркоровым.