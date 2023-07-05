"Это были созависимые отношения": бывшая Шнура выступила с ужасающим признанием

"Это были созависимые отношения": бывшая Шнура выступила с ужасающим признанием
Сергей Шнуров. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица Алиса Вокс раскрыла душу в новом интервью

Алиса Вокс – бывшая солистка группировки "Ленинград", бессменным лидером которой является Сергей Шнуров. Именно ее голос навсегда заполнится фанатам группы как тот, что исполнил бессмертный хит о Лабутенах и "восхитительных штанах".

Однако, Алиcа, которую многие до сих пор ошибочно считают участницей группы, покинула ее ряды несколько лет назад. И лишь сейчас, после длительного посещения психолога, она нашла в себе силы поговорить о том, что же на самом деле творилось внутри коллектива.

Новое интервью, которое дала Алиса Вокс, содержало в себе поистине ужасающее признание. Оказывается, бывшая коллега Сергея Шнурова пала жертвой харизмы певца и поддавалась на любые его уговоры. Она возвела, как признается, для него пьедестал, сама поставила на него старшего товарища, а затем сама же горько пожалела о сделанном. Особенно после концерта, на котором, будто впав в транс сорвала с себя белье на глазах у многотысячной толпы.

"Это были созависимые отношения", – с горечью призналась Алиса Вокс интервьюеру.

К счастью, те 2,5 года, что она провела на кушетке у психолога, не прошли для нее даром. Буквально с первых посещений специалиста она поняла, что брак ее заключен не по любви, а потому должен как можно скорее закончиться разводом.

То же она подумала и про свою работу, а потому покинула как группу "Ленинград", так и прервала любое общение с Сергеем. К слову, Алиса Вокс несколько лет спустя чуть не столкнулась с Сергеем Шнуровым на одном из мероприятий, но он, увидев машину бывшей коллеги, предпочел уехать домой.

Источник: Youtube, канал "ГОВОРИМ С ЛЮБОВЬЮ" ✓ Надежный источник
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