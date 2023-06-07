Чем полезны ссоры в отношениях: рассказала психолог

Чем полезны ссоры в отношениях: рассказала психолог
Artur Cupak/www.globallookpress.com
Покричать друг на друга временами полезно

Ссоры помогают партнерам лучше узнать друг о друге, уверяет психолог Вероника Симонова. Подобные ситуации позволяют не только выплеснуть эмоции, но и реально увидеть, осознать чувства партнера.

"К примеру, я тебя пилю за то, что ты сидишь в телефоне, и мне страшно потерять тебя", – указывает психолог.

Иными словами, здоровые ссоры являются спасательным кругом, без которого можно утонуть в эмоциях. В "мирное время" пары пытаются сглаживать углы за бытовые претензии с незакрытым тюбиком пасты и разбросанными носками. Однако при неизбежно надвигающейся буре, которая, кстати, образуется не в последнюю очередь из-за молчания или терпения, важно спустить пар и высказаться.

Наконец, партнеры должны обозначать собственные границы – или искать в ссорах, как далеко они располагаются.

"К примеру, партнер подшучивает над вашим якобы лишним весом, и это воспринимается как обида. Если предупреждения не срабатывают, пора немного поссориться", – указывает психолог, заверяя в пользе подобных встрясок для отношений.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зависит от России: ученые назвали металл будущего

Позиции нашей страны серьезно укрепятся

Заявление Лондона о российских военных шокировало жителей Запада

Люди с ужасом наблюдают за действиями местных политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей