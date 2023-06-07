Чем полезны ссоры в отношениях: рассказала психолог

Покричать друг на друга временами полезно

Ссоры помогают партнерам лучше узнать друг о друге, уверяет психолог Вероника Симонова. Подобные ситуации позволяют не только выплеснуть эмоции, но и реально увидеть, осознать чувства партнера.

"К примеру, я тебя пилю за то, что ты сидишь в телефоне, и мне страшно потерять тебя", – указывает психолог.

Иными словами, здоровые ссоры являются спасательным кругом, без которого можно утонуть в эмоциях. В "мирное время" пары пытаются сглаживать углы за бытовые претензии с незакрытым тюбиком пасты и разбросанными носками. Однако при неизбежно надвигающейся буре, которая, кстати, образуется не в последнюю очередь из-за молчания или терпения, важно спустить пар и высказаться.

Наконец, партнеры должны обозначать собственные границы – или искать в ссорах, как далеко они располагаются.

"К примеру, партнер подшучивает над вашим якобы лишним весом, и это воспринимается как обида. Если предупреждения не срабатывают, пора немного поссориться", – указывает психолог, заверяя в пользе подобных встрясок для отношений.