Певица Слава устроила публичные разборки с Киркоровым

Артистка поставила на место звездного коллегу

Недавно в шоу-бизнесе разразился настоящий скандал на фоне пластической хирургии. Все началось с того, что певица Слава (Анастасия Сланевская – настоящее имя артистки – прим. ред.) поделилась результатами неудачной пластической операции груди, которую хотела просто подтянуть. Артистка обратилась к известному пластическому хирургу, но это не уберегло ее от провала.

Певец Филипп Киркоров, который недавно и сам преобразился благодаря пластике, не смог промолчать и прокомментировал неудачу певицы Славы. Он заявил, что певица Слава попросту пожалела денег на реабилитацию.

Артистка не стала терпеть такую унизительную критику в свой адрес и поспешила ответить Филиппу Киркорову, устроив публичные разборки. В своем аккаунте звезда записала видео, в котором заявила, что ей на себя никакой "копеечки" не жалко. При этом она не стала отрицать, что ей сделали скидку 30 процентов, но это уж явно никак не повлияло на результат, так как расчет был взаимовыгодным.

"Я плачу полностью за операцию. Мне сделали скидку, но потом я выступила на ее (супруги Тимура Хайдарова) дне рождения по дружбе. У меня полтора миллиона стоит концерт, вот я свою скидочку и отработала", – заявила певица Слава.

В завершение артистка призвала коллег быть поосторожнее с критикой.

К слову, ранее сам изуродовавший нескольких звезд хирург ответил Славе.

