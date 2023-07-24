Певица Слава устроила публичные разборки с Киркоровым

Певица Слава устроила публичные разборки с Киркоровым
Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артистка поставила на место звездного коллегу

Недавно в шоу-бизнесе разразился настоящий скандал на фоне пластической хирургии. Все началось с того, что певица Слава (Анастасия Сланевская – настоящее имя артистки – прим. ред.) поделилась результатами неудачной пластической операции груди, которую хотела просто подтянуть. Артистка обратилась к известному пластическому хирургу, но это не уберегло ее от провала. 

Певец Филипп Киркоров, который недавно и сам преобразился благодаря пластике, не смог промолчать и прокомментировал неудачу певицы Славы. Он заявил, что певица Слава попросту пожалела денег на реабилитацию.

Артистка не стала терпеть такую унизительную критику в свой адрес и поспешила ответить Филиппу Киркорову, устроив публичные разборки. В своем аккаунте звезда записала видео, в котором заявила, что ей на себя никакой "копеечки" не жалко. При этом она не стала отрицать, что ей сделали скидку 30 процентов, но это уж явно никак не повлияло на результат, так как расчет был взаимовыгодным. 

"Я плачу полностью за операцию. Мне сделали скидку, но потом я выступила на ее (супруги Тимура Хайдарова) дне рождения по дружбе. У меня полтора миллиона стоит концерт, вот я свою скидочку и отработала", – заявила певица Слава.

В завершение артистка призвала коллег быть поосторожнее с критикой. 

К слову, ранее сам изуродовавший нескольких звезд хирург ответил Славе.

Фоторепортаж
От Киркорова до Лободы: составлен рейтинг самых популярных артистов "Голубых огоньков"
Николай Басков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Киев сделал заявление после атаки Москвы беспилотниками

Украинская сторона подтвердила причастность к произошедшему

"Придется ответитить за свои поступки": Алехно высказался об уехавших звездах

Добиться успеха на Западе русскоязычному артисту невозможно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей