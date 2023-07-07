Вот к чему привело желание певца покрасоваться перед поклонниками

Филипп Киркоров, который пару дней похвастался своим роскошным колечком на безымянном пальце, объявил о начале своего отпуска. Видимо, пляжный сезон и стал причиной многочисленных операций певца, а также полного освежения его гардероба.

Армения, где артист повидал своих близких, стало лишь первой точкой его большого путешествия. Теперь он оказался в Греции, на острове Крит, что омывается водами Эгейского и Средиземного морей.

По этому поводу Филипп Киркоров вновь предстал перед подписчиками в новом образе. С головы он снял кепку, которая, наряду с другими головными уборами, которые он носил в последние недели, скрывала то, что же творится на его скальпе.

А посмотреть там есть на что. Оказывается, Киркоров лишился волос после многочисленных экспериментов. Успел он ранее примерить и каре, и походить с прической как у куклы-тролля, популярной в 90-е.



"Новый я. Новая музыка будет скоро. Лето 2023", – кратко подписал Филипп Киркоров свою свежую фотографию.

К слову, желание Филиппа подстричься покороче вполне объяснимо. Жара установилась даже на территории столицы России, что же говорить про Грецию. Оазисы, в которых получилось бы спрятаться от палящего солнца, встретятся путешественнику не так часто. И поэтому изнывающим от жары туристам, к которым добавился теперь еще и Филипп Киркоров, только и остается, что лежать под кондиционером на территории отеля, да передвигаться на седанах с затемненными стеклами.

