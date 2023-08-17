"Возвращаться не хочу": Киркоров намекнул на отъезд из России

Артисту нравится проводить время за границей

В последнее время жизнь Филиппа Киркорова напоминает пороховую бочку. Сначала поп-король нарвался на бурную критику из-за внезапной смены имиджа, которая мало кому пришлась по душе. Затем певец влип в скандал, защищая своего хирурга Тимура Хайдарова, на которого набросились с обвинениями в некачественной работе некоторые звезды. К счастью, сбежать от всех проблем и переключиться артисту удалось на отдыхе.

Недавно Филипп Киркоров уехал за рубеж вместе с детьми. Семья решила провести каникулы, наслаждаясь летними деньками в Греции. Увы, окунуться в отпуск с головой у артиста получалось с трудом. Ему периодически приходилось покидать детей, чтобы на время вернуться в Россию по рабочим делам. Теперь же поп-король снова греет косточки на греческих пляжах и жалуется, что райский отдых подходит к концу.

Накануне в социальных сетях Киркорова появился новый ролик. Певец вышел на связь с публикой, запечатлев себя во время принятия солнечных ванн. Артист исполнил перед камерой несколько строк по мотивам известной детской песенки "Я на солнышке лежу" и таким образом признался, что желания приехать на родину у него пока не возникло.

"Я лежу, что-то там смотрю и смотрю, и возвращаться не хочу. Но делу – время, потехе – час", – намекнул Филипп Киркоров.

Впрочем, как бы поп-король не хотел остаться за границей, в России его ждут дела. Киркоров объявил, что в конце августа у него состоится выступление в Сочи, и разоткровенничался, что успел соскучиться по сцене.

Ранее "Утро.ру" писало, что Филипп Киркоров прилюдно облизал известную певицу. На новом видео, опубликованном в социальных сетях, поп-король позволил себе шалость на камеру вместе с Ольгой Бузовой.