"Возвращаться не хочу": Киркоров намекнул на отъезд из России

"Возвращаться не хочу": Киркоров намекнул на отъезд из России
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артисту нравится проводить время за границей

В последнее время жизнь Филиппа Киркорова напоминает пороховую бочку. Сначала поп-король нарвался на бурную критику из-за внезапной смены имиджа, которая мало кому пришлась по душе. Затем певец влип в скандал, защищая своего хирурга Тимура Хайдарова, на которого набросились с обвинениями в некачественной работе некоторые звезды. К счастью, сбежать от всех проблем и переключиться артисту удалось на отдыхе.

Недавно Филипп Киркоров уехал за рубеж вместе с детьми. Семья решила провести каникулы, наслаждаясь летними деньками в Греции. Увы, окунуться в отпуск с головой у артиста получалось с трудом. Ему периодически приходилось покидать детей, чтобы на время вернуться в Россию по рабочим делам. Теперь же поп-король снова греет косточки на греческих пляжах и жалуется, что райский отдых подходит к концу.

Накануне в социальных сетях Киркорова появился новый ролик. Певец вышел на связь с публикой, запечатлев себя во время принятия солнечных ванн. Артист исполнил перед камерой несколько строк по мотивам известной детской песенки "Я на солнышке лежу" и таким образом признался, что желания приехать на родину у него пока не возникло.

"Я лежу, что-то там смотрю и смотрю, и возвращаться не хочу. Но делу – время, потехе – час", – намекнул Филипп Киркоров.

Фото: соцсети

Впрочем, как бы поп-король не хотел остаться за границей, в России его ждут дела. Киркоров объявил, что в конце августа у него состоится выступление в Сочи, и разоткровенничался, что успел соскучиться по сцене.

Ранее "Утро.ру" писало, что Филипп Киркоров прилюдно облизал известную певицу. На новом видео, опубликованном в социальных сетях, поп-король позволил себе шалость на камеру вместе с Ольгой Бузовой.

Фоторепортаж
От Киркорова до Лободы: составлен рейтинг самых популярных артистов "Голубых огоньков"
Николай Басков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Выступающая за Украину страна поддержала экономику России

Украинцы пока не отреагировали на произошедшее

Новость о диверсии под Ростовом спровоцировала громкий скандал

Люди в шоке от слов местных властей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей