Изуродовал грудь: нашлась еще одна жертва хирурга Киркорова

Женщина расстроена до слез

Скандал вокруг пластического хирурга Филипна Киркорова и его жертв еще только, как оказалось, набирает обороты. О том, что он их буквально изуродовал уже заявила Слава, а к ней присоединилась Любовь Успенская.

При этом сам врач за словом в карман не полез и успел обвинить артисток в том, что они, якобы, вымогали у него деньги. Оскорбленные этим женщины, как стало известно, уже даже наняли себе адвоката.

Впрочем, есть шанс, что к их иску присоединятся и другие пациенты хирурга Филипа Киркорова. Журналисты провели расследование и нашли еще одну его жертву.

Блогер Доминика Лав попала на прием к хирургу еще в 2020 году: польстилась на его звездный статус. Ради операции прилетела в Москву, сняла номер в отеле и внесла 1,2 миллиона рублей. Однако в назначенный день ее продержали в палате, а сам врач был явно не готов проводить операцию.

Отказавшись, Лав забрала задаток и улетела домой. Но через три месяца, махнув рукой вновь записалась на операцию и... пришла в ужас открыв глаза. Грудь не только стала меньше, но и изменила форму на конусную. Теперь же, услышав о том, что слезы из-за хирурга Филиппа Киркорова льют певицы Слава и Любовь Успенская, Доминика Лав написала в интернете свою историю.

И, как рассказывает блогер, с ей тотчас же связались представители клиники и предложили урегулировать конфликт бесплатной процедурой, от которой она, ни думая ни секунды, отказалась.

К слову, один из врачей-хирургов рассказал о причинах проблем с грудью у певицы Славы. Что же до Любови Успенской – врачебных мнений о ее преображении нет, ведь обновленную хирургом Филиппа Киркорова часть тела она так напоказ не выставляет.

