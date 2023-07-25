Воспалительный процесс: врач описал произошедшее с грудью Славы

Воспалительный процесс: врач описал произошедшее с грудью Славы
Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Медик стоит на стороне звездного хирурга

На днях исполнительница хита "Одиночество" устроила публичную грызню со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Он, по словам артистки, плохо справился с операцией на грудь и якобы изуродовал ее. Певица Слава даже не постеснялась показать видео, на котором запечатлен ее обезображенный бюст. 

Пока в социальных сетях продолжается перепалка, журналисты решили пообщаться с независимым экспертом – врачом-хирургом, маммологом Дмитрием Шабановым. Специалист изучил видео с грудью певицы Славы и предположил, что, описывая ситуацию, она скрыла от публики серьезные проблемы, с которыми столкнулась после хирургического вмешательства. 

На кадрах врач разглядел рубцы, появляющиеся спустя 3-4 месяца после хирургического вмешательства. 

"Они так выглядят, потому что, скорее всего, были нелеченые воспалительные процессы", – отметил специалист. 

Он заверил, что клиника наверняка заключала со звездой договор, в котором есть пункт о соблюдении рекомендаций. И вполне возможно, что артистка какие-то из них проигнорировала. Например, не надевала бандаж. Или носила, но неправильно.

"Если певица не регулировала его, то у нее растянулась кожа, рубец стал таким большим и безобразным", – прокомментировал операцию хирург, отметив, что вины Тимура Хайдарова он не видит.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что звездный врач ответил на обвинения певицы Славы. 

Источник: ProЗвезд ✓ Надежный источник
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