Воспалительный процесс: врач описал произошедшее с грудью Славы

Медик стоит на стороне звездного хирурга

На днях исполнительница хита "Одиночество" устроила публичную грызню со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Он, по словам артистки, плохо справился с операцией на грудь и якобы изуродовал ее. Певица Слава даже не постеснялась показать видео, на котором запечатлен ее обезображенный бюст.

Пока в социальных сетях продолжается перепалка, журналисты решили пообщаться с независимым экспертом – врачом-хирургом, маммологом Дмитрием Шабановым. Специалист изучил видео с грудью певицы Славы и предположил, что, описывая ситуацию, она скрыла от публики серьезные проблемы, с которыми столкнулась после хирургического вмешательства.

На кадрах врач разглядел рубцы, появляющиеся спустя 3-4 месяца после хирургического вмешательства.

"Они так выглядят, потому что, скорее всего, были нелеченые воспалительные процессы", – отметил специалист.

Он заверил, что клиника наверняка заключала со звездой договор, в котором есть пункт о соблюдении рекомендаций. И вполне возможно, что артистка какие-то из них проигнорировала. Например, не надевала бандаж. Или носила, но неправильно.

"Если певица не регулировала его, то у нее растянулась кожа, рубец стал таким большим и безобразным", – прокомментировал операцию хирург, отметив, что вины Тимура Хайдарова он не видит.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что звездный врач ответил на обвинения певицы Славы.