"Иллюзий по поводу его денег не строю": молодая зазноба о браке с 91-летним Киркоровым

"Иллюзий по поводу его денег не строю": молодая зазноба о браке с 91-летним Киркоровым
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Пикантные подробности личной жизни отца Филиппа Киркорова

После 30-летних отношений и венчания с Людмилой Смирновой 91-летний Бедрос Киркоров решил разорвать отношения. Стало известно, что несколько лет пара жила отдельно, в разных городах, и их уже ничего не связывает – Смирнова находится в Великом Новгороде, а Киркоров пребывает в Москве.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но ждать ли новый брак Бедроса Киркорова? Об этом корреспондент "Утро.ру" прямо спросил Олесю на открытии модного дома Марии Бабкиной на Тверской улице столицы.

"У нас с Бедросом не роман, а чисто человеческие отношения, – заверила Олеся. – А сообщения прессы о якобы нашем романе я комментировать не буду. Год назад мы встретились с Бедросом у Филиппа на концерте. Я подарила Бедросу брошь, которую планировала вручить его сыну. А он у меня попросил мой номер телефона, и мы стали общаться".

"Так сложились обстоятельства, что я увидела: пожилой мужчина остался один, поэтому решила помогать ему, – рассказывает Олеся. – Изредка мы ходили на какие-то концерты. И его богатство меня не интересовало – я не строила иллюзий по поводу денег и квартир, поскольку самодостаточна". 

Олеся божится, что семью Бедроса не разрушала. "Я не навязывала ему себя! – клянется Олеся. – У него есть мои координаты, и он сам мне регулярно звонит, просит о помощи. А как мужчина и женщина мы с ним не живем, вы вспомните, сколько лет Бедросу!" 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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