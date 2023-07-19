Бывшая невеста Киркорова проговорилась о его скорой свадьбе

Бывшая невеста Киркорова проговорилась о его скорой свадьбе
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Предстоит грандиозный праздник

Не зря у подписчиков Филиппа Киркорова екнуло сердечко при взгляде на его снимки из Еревана. Тогда, напомним, самые внимательные разглядели на его безымянном пальце кольцо, подозрительно похоже на помолвочное.

И вот теперь стало известно, что марш Мендельсона в ближайшее время смогут включить для поп-короля. В беседе с журналистами бывшая невеста Киркорова проговорилась о его скорой свадьбе.

Речь о диджее Кате Гусевой, ведь именно с ней Филиппу Киркорову с 2018 года приписывали жаркий роман. И, хоть их отношения закончились, а Екатерина уже успела выйти замуж за нового возлюбленного, на творческом какие процессы между артистами это, к счастью, никак не повлияло. Впрочем, как и на их теплое общение.

"У него горят глаза. Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел", – порадовалась женщина за своего приятеля.

Жалеет Катя Гусева только об одном: второй половинке Филиппа Киркорова представлена не была и лично еще не общалась. Даже на ее свадьбу, которая прогремела на всю столицу в прошлом месяце, "Примадонн" пришел в гордом одиночестве.

"Я не вошла в круг тех, кому Филипп представил новую любовь", – пожала она плечами.

Чем не менее, женщина похвалила старания, благодаря которым певец смог кардинально измениться. Однако, не все преображения прошли гладко: о проблемах Филиппа Киркорова с мимикой заговорил хирург.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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