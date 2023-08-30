Как бешеный Нагиев охотился за Пугачевой и чуть не убил ее

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Народная артистка СССР Алла Пугачева была одной из самых любимых отечественных звезд. Ее творчеством восхищались миллионы советских граждан и даже маньяки.
Один из них в свое время охотился за Примадонной и чуть не убил ее. Как оказалось, жизнь Аллы Пугачевой в советские годы была не такой уж и беззаботной.
Сегодня звезда окружена многомиллионной армией фанатов. Конечно, поклонников у певицы стало значительно меньше после бегства в Израиль и русофобских заявлений, однако в ее жизни были и более страшные моменты.
В конце 70-х – начале 80-х годов до артистки пытался добраться знаменитый советский серийный убийца и насильник Анатолий Нагиев.
"Ее голос все время звучал у меня в голове", – признавался преступник на допросах.
Маньяк стремился либо влюбить в себя Аллу Пугачеву, либо убить ее. Дотянуться до звезды было весьма проблематично, поэтому Анатолий Нагиев в процессе убивал других женщин, якобы похожих на певицу.
Жуткая история потрясла СССР. За убийства с особой жесткостью Анатолия Нагиева в народе прозвали бешенный. До Примадонны он так и не добрался – в 1982 году преступника расстреляли.
Ранее стилист Аллы Пугачевой раскрыл пикантные подробности ее брака с Филиппом Киркоровым.
Киевский режим не прекращает изощряться