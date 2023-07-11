"Все так быстро": 56-летняя Елена Воробей во всем белом внезапно заговорила о свадьбе

"Все так быстро": 56-летняя Елена Воробей в белом внезапно заговорила о свадьбе
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка заинтриговала поклонников

Елена Воробей активно ведет свои аккаунты в социальных сетях, где рассказывает поклонникам об интересных моментах в ее жизни. Судя по публикациям заслуженной артистки, без дела она не сидит. 56-летняя знаменитость то посещает светские мероприятия, то находится на съемках, то принимает участие в каких-то проектах.

Например, недавним сумбурным сообщением Воробей дала понять, что ее занятости может позавидовать даже самый заядлый трудоголик. "Всем добра, любви и хоть сколько-то позитива. Лето. Кино. Свадьба. Все так ярко! Все так быстро…", – написала Елена под фотографией, на которой позирует в белом плаще в какой-то студии. 

О какой свадьбе внезапно заговорила Воробей, неясно. Можно предположить, что артистка получила приглашение на торжество друзей.

Артистка также призналась, что с нетерпением ждет август, чтобы увидеться с дочерью. Напомним, у Елены есть 20-летняя наследница София Лебенбаум. 

Ранее Елена Воробей рассказала об интрижке с народным артистом Евгением Петросяном. Она не стала скрывать, что у нее была интимная близость с коллегой по цеху. Слова знаменитости приводило "Утро.ру". 

Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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