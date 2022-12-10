Воробей выдала тайну о постельной интрижке с Петросяном

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Недавно 55-летняя звезда российской эстрады Елена Воробей дала откровеннейшее интервью, сообщив, что у нее была интимная близость с коллегами по цеху.
И не с кем-то, а с самим Евгением Вагановичем. Впрочем, удивляться особенно поводов нет – куча снимков гуляют в Сети, на которых коллеги крепко целуются в губы.
"У меня были отношения только один раз с коллегой по профессии Петросян...", – многозначительно сообщила артистка.
Оказывается, Ваганович был лишь исключением из правил – до этого все интриги были связаны исключительно со зрительской аудиторией. Особенно выделяла Елена среди них тех, кто обладал грамотным чувством юмора.
К слову, сама звезда отечественного юмора длительное время состояла в отношениях с Сергеем Евтуховичем.
Американцы решили, что будут давить на противника там, куда можно ничего не перебрасывать