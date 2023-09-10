Баста показал дорогущую дизайнерскую квартиру

Оформлением дома занималась жена рэпера

Рэп-исполнитель, композитор и продюсер Василий Вакуленко прославился на всю страну под псевдонимом Баста. Сегодня он считается одним из самых востребованный российских артистов 43-летняя звезда одновременно работает над несколькими проектами и очень хорошо зарабатывает.

Еще восемь лет назад он смог позволить себя квартиру стоимостью порядка 50 миллионов рублей, что по прежнему курсу превышало миллион долларов. Сегодня недвижимость звезды стоит намного дороже.

Баста показал дизайнерскую квартиру в выпуске ютуб-шоу "Вписка" одноименном на канале. Рэпер признался, что ремонтом жилья занималась его супруга.

Кстати, Василий Вакуленко официально был женат всего один раз. Его женой с 2009 года является Елена Пинская. Пара воспитывает двоих дочерей: Марию и Василису.

Семейное гнездышко наставника шоу "Голос" занимает площадь порядка 200 квадратных метров. В доме имеются четыре комнаты. А дизайнерское оформление помещений – дело рук хозяйки.

"Просто хорошая квартира, сделана с любовью, супруга это все придумала", – подчеркнул Баста.

Музыкант обратил особое внимание на паркет. По его словам, диски отреставрированы после сноса некого старинного дома и перевезены в Россию из Италии.

Кстати, недавно стало известно, что Баста заменит лишившегося работы Ивана Урганта.