Кто заменит Ивана Урганта на экране: названо имя всем известной звезды

Место популярного шоумена займет любимый миллионами музыкант

Отсутствие Ивана Урганта на российском телевидении связывают с его позицией относительно известных всем общественно-политических событий. Однажды телеведущий дал понятно, что он против специальной военной операции на Украине, а после неоднократно был замечен за рубежом среди ярых противников действующей российской власти.

Поэтому до сих пор сохраняется неопределенность в вопросе возможного возвращения шоу "Вечерний Ургант" в эфир Первого канала. Сам же телеведущий, судя по его некоторым высказываниям, рассчитывает на возобновление съемок передачи, ведь она приносила ему большой доход. Сейчас знаменитость вынуждена подрабатывать на частных мероприятиях и фестивалях за границей.

Недавно же Иван лишился еще одной работы. Он больше не является амбассадором известного в России банка. 45-летнего шоумена заменит популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста). Именно он, например, будет сниматься в рекламных роликах банка для телевидения и интернета.

Ранее интернет-пользователи обратили внимание на изменившийся внешний вид Ивана Урганта. Телеведущий отпустил бороду, отрастил волосы. О свежем фото популярного шоумена писало "Утро.ру".