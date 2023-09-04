Кто заменит Ивана Урганта на экране: названо имя всем известной звезды

Кто заменит Ивана Урганта на экране: названо имя всем известной звезды
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Russian Look/www.globallookpress.com
Место популярного шоумена займет любимый миллионами музыкант

Отсутствие Ивана Урганта на российском телевидении связывают с его позицией относительно известных всем общественно-политических событий. Однажды телеведущий дал понятно, что он против специальной военной операции на Украине, а после неоднократно был замечен за рубежом среди ярых противников действующей российской власти.

Поэтому до сих пор сохраняется неопределенность в вопросе возможного возвращения шоу "Вечерний Ургант" в эфир Первого канала. Сам же телеведущий, судя по его некоторым высказываниям, рассчитывает на возобновление съемок передачи, ведь она приносила ему большой доход. Сейчас знаменитость вынуждена подрабатывать на частных мероприятиях и фестивалях за границей.

Недавно же Иван лишился еще одной работы. Он больше не является амбассадором известного в России банка. 45-летнего шоумена заменит популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста). Именно он, например, будет сниматься в рекламных роликах банка для телевидения и интернета.

Ранее интернет-пользователи обратили внимание на изменившийся внешний вид Ивана Урганта. Телеведущий отпустил бороду, отрастил волосы. О свежем фото популярного шоумена писало "Утро.ру". 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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