Отпустил бороду и передвигается с палочкой: что стало с изгнанным с ТВ Ургантом

Ведущий сильно изменился

После начала спецоперации российский ведущий Иван Ургант угодил в скандал из-за своей политической позиции. Он был одним из первых, кто опубликовал в своем аккаунте черный квадрат вместо аватарки и покинул Россию на какое-то время, а шоу "Вечерний Ургант" и вовсе закрылось. Вскоре поползли слухи о том, что Ургант собирается жить в Израиле, а сам он на время пропал из поля зрения поклонников.

Вскоре стало известно, что Иван Ургант продолжает работать, но уже частным образом. Он не появляется на больших светских мероприятиях и ведет какие-то праздничные программы для обеспеченных россиян, в то м числе живущих за рубежом.

Впрочем, по информации некоторых СМИ, ведет он и корпоративы. Весной этого года шоумен появился на премьере фильма "Вызов" в кинотеатре "Октябрь" в Москве.

На днях в Сети всплыло свежее фото Ивана Урганта, на котором он предстал сидя на велосипеде. Ведущий с опущенной бородой напоминал какого-то селянина, а от лоска из вечернего шоу не осталось и следа. На велосипеде у шоумена лежала длинная палка, напоминающая удочку.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, как сложилась жизнь погнанного с телевидения Ивана Урганта.