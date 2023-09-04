Отпустил бороду и передвигается с палочкой: что стало с изгнанным с ТВ Ургантом

Отпустил бороду и передвигается с палочкой: что стало с изгнанным с ТВ Ургантом
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ведущий сильно изменился

После начала спецоперации российский ведущий Иван Ургант угодил в скандал из-за своей политической позиции. Он был одним из первых, кто опубликовал в своем аккаунте черный квадрат вместо аватарки и покинул Россию на какое-то время, а шоу "Вечерний Ургант" и вовсе закрылось. Вскоре поползли слухи о том, что Ургант собирается жить в Израиле, а сам он на время пропал из поля зрения поклонников.

Вскоре стало известно, что Иван Ургант продолжает работать, но уже частным образом. Он не появляется на больших светских мероприятиях и ведет какие-то праздничные программы для обеспеченных россиян, в то м числе живущих за рубежом.

Впрочем, по информации некоторых СМИ, ведет он и корпоративы. Весной этого года шоумен появился на премьере фильма "Вызов" в кинотеатре "Октябрь" в Москве.

На днях в Сети всплыло свежее фото Ивана Урганта, на котором он предстал сидя на велосипеде. Ведущий с опущенной бородой напоминал какого-то селянина, а от лоска из вечернего шоу не осталось и следа. На велосипеде у шоумена лежала длинная палка, напоминающая удочку. 

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, как сложилась жизнь погнанного с телевидения Ивана Урганта. 

Фоторепортаж
Иван Ургант остался без пары
+
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Оскандалившемуся русофобу Калныньшу придумали достойную месть

Известная актриса пристыдила коллегу

Не предала страну: кто станет новой Примадонной вместо Пугачевой

Алла Борисовна навсегда разочаровала публику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей