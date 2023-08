Кравец сообщила о бесславном завершении карьеры уехавшей Орбакайте

На выступлениях дочери Пугачевой в России поставлен крест

Уже почти год Кристина Орбакайте не выступает в России. Последний раз она пела на Красной поляне Сочи в ноябре 2022-го. И, судя по афише на ее официальном сайте, петь в родных палестинах не планирует. Зато дает концерты в Израиле, где живет ее мама с очередным отчимом.

"Я думаю, карьера Кристины в России закончилась, – говорит певица и актриса Алена Кравец. – Обратите внимание, что на ее сайте написано на английском языке: "Track to get concert, live stream and tour updates". Ведь если бы следить надо было русским людям, то и обращение к ним было бы на родном для нас всех языке".

"У Кристины тут было все – концерты в Кремле и "Крокусе", эфиры на телевидении, народная любовь, – продолжает Кравец. – Но она променяла все это на выступления в райцентрах и поселках Израиля. Имеет право, конечно. Просто жаль, что ее карьера тут так бесславно обрывается".

"Орбакайте, впрочем, может вообще не выступать – у нее богатый муж, состоятельная мама, – полагает Кравец. – Может жить в Америке и не тужить. Но жаль, что она так относится к своей родине. Кстати, родина в долгу не останется – как я слышала, Кристину не планируют в этом году приглашать в "Песню года" и новогодние "огоньки". Не будет там так же ни Пугачевой, ни Ротару, ни Леонтьева. "Иных уж нет, а те далече", – как говорил пушкинский Евгений Онегин".