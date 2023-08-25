Бросивший жену с детьми Тарасов покинул Россию

Пара рассталась неожиданно

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов вместе уже пять лет. За это время пара успела родить троих детей и обзавестись миллионами преданных поклонников, которые пристально следят за их жизнью в соцсетях.

Периодически в Сети всплывают тревожные слухи о том, что Тарасов и Костенко на грани развода. Якобы гулена-футболист не может остановиться в выборе и продолжает поглядывать по сторонам.

На днях пара подлила масла в огонь и спровоцировала новую волну слухов. Супруги неожиданно для всех расстались. И модель в одиночку занимается домом и детьми, ее муженек прекрасно проводит время с друзьями.

Тарасов отправил Костенко с детьми к ней на родину в Ростовскую область, а сам улетел отдыхать на Кипр в компании друга, рэпера T-Killah. Приятель футболиста активно делится кадрами с отдыха и сливает все их секреты.

Недавно друзья побывали на "космической вечеринке", ведущим которой был Иван Ургант. Через сутки рэпер уже был на Мальдивах. Поехал ли с ним Тарасов, не известно. Но поклонники уже бьют тревогу. Ведь многие удивлены тем, что футболист отдыхает без матери своих детей.

"Раньше всегда только вместе ездили отдыхать!", "Как можно было не взять жену на такую вечеринку? Тем более есть, кому оставить детей, "Опять что ли разводятся?" – гадают фанаты.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Анастасия Костенко показала фанатам грудь после пластической операции.