Костенко честно показала грудь после увеличения - фото

Костенко честно показала грудь после увеличения - фото
Фото: FC Lokomotiv/www.globallookpress.com
Модель столкнулась с небольшой проблемой

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко некоторое время назад решилась на операцию по увеличению груди. Девушка призналась, что после рождения детей недовольна своими формами. Этот шаг она предприняла, несмотря на любовь супруга к небольшим объемам.

Буквально через несколько дней после хирургического вмешательства модель стала показывать подписчикам свои фотографии в купальнике, демонстрируя новую грудь. Однако многие решили, что операция прошла неудачно, поскольку одна округлость значительно больше другой. Костенко тогда объясняла все отеком. 

Тем не менее даже спустя некоторое время изъян стал более заметен. На свежем снимке Анастасии ассиметрия настолько бросается в глаза, что даже стала поводом для колких шуток со стороны общественности.

За операцию Костенко заплатила 2 млн рублей. Ради этого она специально ехала к специалисту в ОАЭ. 

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