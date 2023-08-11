"Полная победа Брэда": многолетний развод с Джоли завершился в пользу Питта

Бывший супруг вытянул из актрисы целое состояние

Самая красивая пара Голливуда рассталась в 2016 году, после чего последовали длительные тяжбы и разбирательства. Однако буквально недавно стало известно, что Брэд Питт смог прийти с бывшей супругой к миру и решить вопрос с нажитым в браке с актрисой имуществом.

Средства на баталии шли в ход колоссальные. Энджи, опасаясь разорения, решила найти компромисс, указывают источники, знакомые с ситуацией.

10 августа оказалось, что бракоразводный процесс можно считать завершенным. Джоли также ответила согласием на обращение к посреднику для урегулирования отдельного иска по поводу владения французской винодельней.

"Огромная победа для Брэда", – пишут западные медиа.

Ранее звезда обвинила супруга в жестокости при обращении с детьми, заявив, что желает того лишить родительских прав. Питт, естественно, ответил решительным несогласием и добился права видеться с наследниками.

Спор, предметом которого стал виноградник, также решился в пользу Питта. Брэд пришел в ярость, узнав, что бывшая тайком продала долю их маленького предприятия одному из российских бизнесменов. Суд же обязал Анджелину выплатить экс-супругу 250 млн долларов, чтобы возместить понесенный ущерб.

А ранее мы писали, как Джоли поразила фанатов в самое сердце своими ошеломительными параметрами после увеличения груди.