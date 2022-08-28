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Известную голливудскую актрису Анджелину Джоли подловили фотографы во время посадки в автомобиль. Звезда вышла на публику в коротком и обтягивающем топе без белья, продемонстрировав результаты увеличения груди – народ был шокирован тем, насколько сильно изменились параметры знаменитости в последнее время. Кадры с актрисой опубликовал журнал Vogue.
Грудь Джоли оказалась настолько большой, что отвлекала внимание от всего остального. Особенно она выделялась из-за миниатюрных параметров артистки – в последние годы Анджелина известна своей болезненной худобой. По слухам, при росте почти 1,7 м она весит около 50 кг.
В комментариях под публикациями и в Сети народ был шокирован новой фигурой Джоли. Некоторые стали недоумевать, зачем звезда так сильно изменила свою грудь. Кто-то даже сравнил ее с двумя арбузами.
Несколько лет назад актриса перенесла операцию по удалению груди – она решилась на такой шаг, чтобы избежать риска возникновения рака, от которого умерла ее мать. Тем более, что предпосылки к болезни у нее уже начались. Тогда Джоли решилась на силиконовые импланты третьего размера. Сейчас, судя по всему, звезда снова сделала операцию, увеличив бюст на один размер или более.
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