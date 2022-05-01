Топ-менеджер позвал звезду Голливуда в Донбасс

Глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин решил посвятить визиту американской актрисы Анджелины Джоли на Украину целое стихотворение – таким образом гендиректор компании отреагировал на появление голливудской звезды во Львове.

Накануне экс-супруга Бреда Питта появилась в одной из львовских кофеен. Изумленные местные жители начали снимать звезду на камеру. Позднее Джоли пообщалась с местными жителями. После начала спецоперации российских войск на Украине актриса заявила, что намерена оказать помощь жителям Украины, которые покинули свои дома.

Рогозин, давно пытающийся выдать смешную сатиру в стихотворной форме на те или иные события, сочинил для американской актрисы пару строк – пригласил ее в Донбасс, хотя и уточнил, что "ты, подруга, меня разочаровала", пишет РИА "Новости", ссылаясь на социальные сети топ-менеджера корпорации.

В своем произведении Рогозин рассказывает своей музе об исполинского размера солдатах – "крутых ребятах", которые видели ее в кино, и призывает ничего не бояться – люди в Донбассе порядочные.