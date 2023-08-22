Снявшая кольцо Меган Маркл подогрела слухи о разводе с принцем

Кольцо стоило баснословных денег

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри несколько лет назад отделились от королевской семьи и отказались от обязанностей. Пара вместе с детьми перебралась в США и начала строить там жизнь фактически с нуля, самостоятельно зарабатывая на жизнь.

В последнее время вокруг Меган Маркл и принца Гарри ходит много тревожных слухов. Поговаривают, что пара находится на грани развода. На днях герцогиня косвенно подтвердила тревожную информацию. Поклонники разглядели, что на пальце у Меган нет кольца стоимостью в 17 миллионов рублей, которое раньше она постоянно носила.

Без кольца Меган Маркл появилась на праздновании дня своего рождения. Она сидела в окружении подруг и радостно улыбалась в камеру, кольца при этом не было видно.

"Возможно, ее кольцо было отправлено на изменение размера", – предположили поклонники самый безобидный вариант.

Меган Маркл не стала комментировать сплетни и проигнорировала эту тему. Таким образом она лишь усилила интерес публики к горячему обсуждению.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл были замечены в жарком споре на публике. Поклонники пришли к выводу, что в паре разлад.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что принц Гарри изменил свое отношение к Меган Маркл после одного неожиданного поступка.