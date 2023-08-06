Разругались в пух и прах: Бекхэмы оборвали связи с членами королевской семьи

Футболист и его супруга перестали общаться с именитыми особами

Ни для кого не секрет, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл переживают не самые простые времена. Последние годы в жизни семейства один за другим гремят скандалы и громкие разбирательства. За это время член королевской семьи Великобритании и голливудская актриса лишились многих сторонников. Впрочем, какие-то верные друзья у пары все же остались. До недавних пор в их число входила и семья Бекхэм.

Виктория и Дэвид Бекхэм много лет были очень дружны с герцогами Сассекскими. В свое время знаменитая семья даже побывала на свадьбе у принца Гарри и Меган Маркл, а теперь все изменилось. Сообщается, что дизайнер и футболист оборвали все связи со старыми друзьями из-за серьезного конфликта.

По информации источника, причиной для ссоры стало обвинение со стороны герцогов Сассекских. Скандальная пара посчитала, что друзья имеют отношение к утечке информации об их семье. По мнению принца Гарри и Меган Маркл, именно Бекхэмы слили часть эксклюзивных подробностей прессе. После таких нападок семьи разругались в пух и прах и, как считает источник, уже вряд ли смогут помириться.

Впрочем, в союзе принца Гарри и Меган Маркл, судя по всему, и без того не все гладко. Ранее стало известно, что герцог Сассекский предположительно находится в ссоре с женой и просится обратно в королевскую семью.