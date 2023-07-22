"Предложил помириться": бросивший Маркл принц Гарри просится обратно в королевскую семью

Супруги ругаются из-за денег

Младший сын принцессы Дианы вместе со своей женой, кажется, сделал все, чтобы родственники его возненавидели. Сначала переехал в США, потом стал давать скандальные интервью. А кульминацией конфликтов стали мемуары, в которых принц Гарри облил грязью брата Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

Неудивительно, что королевская семья ополчилась на опального родственника. Но его, создавалось впечатление, это не волновало. Всем своим видом сын Карла III показывал, что он счастлив рядом со своей возлюбленной, а родня ему не нужна. Правда, на днях в британской прессе появилась информация о том, что в браке принца Гарри и Меган Маркл не все гладко.

Супруги якобы постоянно ругаются на фоне того, что у семьи заканчиваются деньги. Новые выгодные контракты им ей предлагают, а ведь нужно еще содержат огромный дом в Калифорнии. По данным источников, близких к ситуации, младший наследник принцессы Дианы бросил жену и съехал от нее.

И это еще не все. Говорят, что оскандалившийся Гарри просится обратно в королевскую семью.

"Он написал письмо старшему брату Уильяму, предложив помириться", – сообщает британская пресса.

При этом Меган Маркл удивило стремление супруга наладить контакт с родственниками, ведь возвращаться в Великобританию она не собирается. По словам источника, шанс добиться прощения семьи у сбежавшего сына леди Ди есть. Король Карл III, узнав о письме принца Гарри, сказал, что подумает над его предложением.