Дети останутся с мамой: почему Меган Маркл бросила принца Гарри

Сын Карла III покинул семью

Принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл какое-то время не будут жить вместе. Сын короля Карла III оставил семью и уехал в заокеанскую командировку. Однако жена отказалась его сопровождать.

Несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские уже давно наплевали на традиции и протоколы королевской семьи и отказались выполнять обязанности, присущие монаршим особам, британские подданные все же удивились поведению Меган Маркл.

О ее решение общественность узнала постфактум, когда принц Гарри прилетел в Японию в гордом одиночестве. Как оказалось, супруга бросила его ради детей. Об этом сообщает ОСН со ссылкой на американский журнал People.

Старший сын именитой семейки готовится к поступлению в школу, а младшая дочь в этом году отправится в детский сад. Дети останутся с мамой в США, чтобы она решила все необходимые вопросы перед началом учебного сезона.

К слову, консервативная часть британских подданных могла оказаться недовольна тем фактом, что принц Гарри и Маган Маркл расстались лишь временно. После громкого скандала, когда парочка вынесло грязное королевское белье на всеобщее обозрение, многие решили, что именно герцогиня плохо влияет на своего мужа.

Такого же мнения придерживается король Британии Карл III, который в свое время даже запретил невестке появляться на церемонии прощания с покойной Елизаветой II. Однако Меган Маркл не просто явилась на церемонию, но и вляпалась там в очередной скандал.

Ранее стало известно, что Бекхэмы оборвали связи с членами британской королевской семьи.

