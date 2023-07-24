"Намного жестче, чем мы думаем": обнародована правда о характере Миддлтон

Эксперт рассказал о скрытой от посторонних глаз черте принцессы Уэльской

Многие люди привыкли видеть принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон улыбчивой, открытой и дружелюбной. Со стороны может показаться, что супруга принца Уильяма имеет очень мягкий характер, но это лишь на первый взгляд. На самом же деле, как утверждает эксперт, за внешней доброжелательностью представительницы королевской семьи скрывается довольно жесткий человек.

Британский писатель Валентин Лоу, написавший книгу "Придворные: интриги, амбиции и влиятельные лица, стоящие за домом Виндзоров" обнародовал правду о характере Кейт Миддлтон. По его словам, принцесса Уэльская обладает по-настоящему "стальным" нравом. Однако эта черта супруги принца Уильяма скрыта от посторонних глаз и проявляется лишь за закрытыми дверями.

"За кулисами она гораздо более "стальная", намного жестче, чем мы думаем", – объяснил Валентин Лоу.

В доказательство своих слов писатель вспомнил случай, когда принцесса Уэльская продемонстрировала стержень. Это произошло в 2021 году, когда в свет вышло скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл. Королевская семья отреагировала на случившееся заявлением, гласящим, что "некоторые воспоминания могут разниться". Как выяснилось, именно Миддлтон настояла, чтобы эта фраза осталась, хотя некоторые представители королевской семьи были против.

Ранее "Утро.ру" писало, что принц Гарри просится обратно в королевскую семью. Сообщалось, якобы он написал письмо старшему брату Уильяму с предложением помириться.