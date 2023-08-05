Череда скандалов: Меган Маркл скинула одежду и устроила грандиозную попойку

Череда скандалов: Меган Маркл скинула одежду и устроила грандиозную попойку
Меган Маркл. Фото: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com / Stephen Lock/ZUMAPRESS.com
Герцогина отметила праздник на широкую ногу

Меган Маркл, которая накануне отметила свой 42-й день рождения, давно "полюбилась" публике. Увы, с большим знаком "минус".

Вменяют ей и то, что она рассорила принца Гарри с родственниками, и то, что жизнь ее – сплошная череда скандалов. Даже с мужем, которого она увезла за Атлантический океан, нынче не все гладко: паре приписывают конфликты и грядущий развод. В качестве доказательств светские сплетники приводят то, что пара якобы даже временно разъехалась.

Впрочем, ради праздника Меган Маркл и принца Гарри решили, судя по всему, забыть обо всех размолвка и как следует повеселиться. В качестве подарка к празднику, даже ненавистники подготовили бывшей актрисе своеобразный подарок.

Припомнили брюнетке ее скандальную первую свадьбу, фотографии с которой с подачи сплетников разлетелись по Сети. Если вкратце: Меган Маркл скинула одежду и вместе с мужем устроила для гостей грандиозную попойку, растянувшуюся на четыре дня.

Меган Маркл. Фото: Telegram, Корона не жмет

По словам очевидцев, от количества выпитого некоторые приглашенные на свадьбе Меган Маркл теряли сознание. Ну а в качестве благодарности за посещение, новоиспеченные мистер и миссис Энгелсон презентовали каждому гостю по пакетику курительного вещества, запрещенного не только в России, но и во многих штатах Америки.

К слову, из-за запретных веществ в переплет попала и Викторя Боня: теперь пытается доказать органам России, что не занималась пропагандой галлюциногенов.

Источник: Telegram, Корона не жмет ✓ Надежный источник
новости партнеров

Атака на российский танкер: последние подробности

Инцидент произошел на подходе к Керченскому проливу

Просьба Путина не помогла: почему чиновники не станут пересаживаться на LADA

Бывший вице-президент заявил, что главу государства не послушают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей