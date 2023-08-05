Герцогина отметила праздник на широкую ногу

Меган Маркл, которая накануне отметила свой 42-й день рождения, давно "полюбилась" публике. Увы, с большим знаком "минус".

Вменяют ей и то, что она рассорила принца Гарри с родственниками, и то, что жизнь ее – сплошная череда скандалов. Даже с мужем, которого она увезла за Атлантический океан, нынче не все гладко: паре приписывают конфликты и грядущий развод. В качестве доказательств светские сплетники приводят то, что пара якобы даже временно разъехалась.

Впрочем, ради праздника Меган Маркл и принца Гарри решили, судя по всему, забыть обо всех размолвка и как следует повеселиться. В качестве подарка к празднику, даже ненавистники подготовили бывшей актрисе своеобразный подарок.

Припомнили брюнетке ее скандальную первую свадьбу, фотографии с которой с подачи сплетников разлетелись по Сети. Если вкратце: Меган Маркл скинула одежду и вместе с мужем устроила для гостей грандиозную попойку, растянувшуюся на четыре дня.





По словам очевидцев, от количества выпитого некоторые приглашенные на свадьбе Меган Маркл теряли сознание. Ну а в качестве благодарности за посещение, новоиспеченные мистер и миссис Энгелсон презентовали каждому гостю по пакетику курительного вещества, запрещенного не только в России, но и во многих штатах Америки.

К слову, из-за запретных веществ в переплет попала и Викторя Боня: теперь пытается доказать органам России, что не занималась пропагандой галлюциногенов.

