Принц Гарри изменил отношение к Меган Маркл после одного неожиданного поступка

Член королевской семьи взглянул на избранницу совсем иначе

В последнее время о браке принца Гарри и Меган Маркл ходит множество самых разных слухов. Помимо громких скандалов, в которые постоянно попадают супруги, говорят, что проблемы преследуют их и в отношениях. Некоторые уверены, что в семье герцогов Сассекских уже давно не все гладко.

Впрочем, что бы ни происходило между принцем Гарри и Меган Маркл сейчас, нет сомнений, что когда-то в их союзе царила идиллия. Глядя на снимки, сделанные на заре отношений пары, нельзя не заметить, с какой любовью и теплотой наследник британского престола смотрит на свою избранницу.

Оказывается, когда-то актриса смогла окончательно покорить принца всего одним неожиданным поступком. Сын короля Карла III поделился моментом, который заставил его изменить отношение к даме сердца. Это произошло во время отдыха на северном побережье Шотландии, где принц Гарри и Меган Маркл решили проверить легенду, рассказанную Карлом III.

Король поведал парочке о мифологических существах, которые могут перевоплощаться в облик тюленей и людей. Влюбленные решили последовать совету монарха и спеть котикам, чтобы проверить, откликнутся ли они. Если на зов принца Гарри животные никак не отреагировали, то Меган Маркл смогла привлечь их внимание своим голосом. В результате на ее пение приплыли десятки животных. Тогда, по словам герцога Сассекского, он начал воспринимать избранницу как волшебницу.

Ранее "Утро.ру" писало, что Меган Маркл бросила принца Гарри. Сын короля Карла III оставил семью и уехал в заокеанскую командировку, а жена отказалась его сопровождать.